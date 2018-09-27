Год волонтера
Тульские добровольцы представили свои проекты на программе акселерации
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Тульские добровольцы представили свои проекты на программе акселерации

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. 30 лидеров тульских волонтерских проектов приняли участие в первом очном обучающем интенсиве программы акселерации всероссийского конкурса "Доброволец России ‒ 2018", который проходил с 21 по 23 сентября в городе Алексине.

Авторы лучших социальных инициатив города приехали на мероприятие, чтобы доработать свои проекты и побороться на место в программе. На данный момент отобраны 78 проектов из 100 возможных, сообщает портал "Добровольцы России".

В Тульской области стартовал очный этап программы акселерации АВЦ
© Пресс-служба оргкомитета Года добровольца
В Тульской области стартовал очный этап программы акселерации АВЦ

В рамках интенсива, в частности, был представлен проект "Добрые поездки", направленный на социализацию детей, находящихся в детских домах, школах-интернатах и социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних. Команда волонтеров проекта проводит интерактивные мероприятия и организует досуг своих подопечных.

На участие в программе также претендует проект "МногоМамаТула — многодетные всех стран объединяйтесь!", организаторами и добровольцами которого являются родители и подростки из многодетных семей. На данный момент в проекте насчитывается около 9 тысяч участников. Подопечные проекта — не только семьи, которые имеют статус многодетной семьи, но и те, кто воспитывает трех и более детей, но по закону официального статуса не имеют.

В своем проекте "Добрый ежик" Татьяна Сладкова знакомит и обучает воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, детей и подростков с ОВЗ декоративно-прикладным видам творчества с целью повышения уровня их социализации, самореализации и реабилитации. Каждая встреча с ребятами направлена на знакомство и обучение различным видам творчества, например: рисование, вязание, изготовление тряпичных кукол, вышивание, оригами, декупаж, лепка, поделки из фетра, аппликация, изготовление игрушек-кофеюшек.

Помимо этого на мероприятии обсудили такие проекты, как "Автопробег "Я помню! Я горжусь!"", направленный на укрепление исторической памяти детей и молодежи и знаний о местах братских захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, "От сердца к сердцу", добровольцы которого организуют регулярные встречи и совместные прогулки с подопечными дома-интерната для престарелых и инвалидов, а также "Добрый ежик", который знакомит воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, детей и подростков с ОВЗ с декоративно-прикладным видам творчества для повышения их социализации, самореализации и реабилитации.

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