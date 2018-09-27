В Санкт-Петербурге пройдет молодежный "Доброфорум"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Эксперты в сфере благотворительности и добровольчества и активная молодежь соберутся 25 октября в Санкт-Петербурге в рамках проекта "Доброфорум", сообщается на официальном сайте добровольцыроссии.рф.

Отмечается, что в работе "Доброфорума" примут участие члены правительства Санкт-Петербурга, зарубежные и региональные эксперты, активисты студенческого добровольческого сообщества и представители коммерческих и общественных организаций. Общее количество участников превысит 500 человек.

Форум пройдет в два этапа: 25 октября состоится заочный смотр-конкурс в рамках положения "Эффективное волонтерство", а 26 и 27 октября участники вместе с экспертами в области волонтерского движения из России и других стран будут работать над выявлением актуальных проблем в сфере добровольчества и построением эффективных методов их решения.

Основные тематические сессии, которые состоятся в рамках форума, — инфраструктура и финансовая устойчивость волонтерских проектов, гражданская активность, международное сотрудничество в добровольческой сфере, корпоративная социальная ответственность и другие.

На сайте отмечается, что заявленные сессии помогут волонтерам максимально продуктивно выстроить работу с органами власти, бизнесом и зарубежными коллегами.

В рамках форума также будут представлены региональные добровольческие проекты.

Итогом двухдневной работы станет расширенное заседание совета по развитию добровольчества при комитете по молодежной политике и взаимодействию, в результате которого будет утверждена "дорожная карта" развития добровольческого движения Санкт-Петербурга на 2019 год с конкретными предложениями, сроками их решения и исполнителями", — отмечается на сайте.

По итогам форума наградят победителей городского конкурса добровольцев "Эффективное добровольчество" в нескольких номинациях.