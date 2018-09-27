В Челябинске людей с ограниченными возможностями научат самообороне

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Челябинске добровольцы проводят спортивные занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении на портале Союза добровольцев России. Инициатором социального проекта, поддержанного главой администрации города Челябинска Евгением Тефтелевым, выступил руководитель федерального направления Союза добровольцев России "Равные возможности" Владимир Корнев.

Занятия направлены на привлечение к занятиям физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями здоровья. Инвалиды смогут повысить уровень физической подготовки, обучиться навыкам самообороны, укрепить здоровье и развить социальные отношения.

Тренировки будут проводиться каждую неделю, программа для участников будет подбираться индивидуально, исходя из их физических возможностей.