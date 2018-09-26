25–26 октября будет проходить Пермский международный форум добровольцев

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. 25-26 октября пройдет Пермский международный форум добровольцев (ПМФД). Он входит в план основных мероприятий по проведению в 2018 году в Российской Федерации Года добровольца.

Основными темами форума станут "Добровольчество — платформа межкультурной коммуникации" (СМИ и социальная реклама, общественная дипломатия и социальное кино, добровольчество в сфере культуры); "Инклюзивное добровольчество" (инклюзия пожилых людей, инвалидов, мигрантов, создание доступной среды силами волонтеров); "Корпоративное волонтерство" (волонтерство сотрудников бизнес-компаний, эффективное партнерство в условиях ограниченных ресурсов, развертывание корпоративного добровольчества в компании). Также на форуме обсудят профессиональное и инновационное волонтерство.

Участие в форуме примут социально активная молодежь, представители российских и зарубежных НКО, социальные предприниматели и сотрудники крупных корпораций. Также ожидается участие представителей органов власти, добровольцев и общественных деятелей. Форум проводится ежегодно с 2012 года (ранее — международный форум "Доброволец России").