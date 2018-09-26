В рамках всероссийской акции «Добрые уроки» пройдет вебинар

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. 27 сентября в рамках всероссийской акции "Добрые уроки" состоится единый онлайн-урок, присоединиться к которому можно на сайте акции добрыйурок.рф, сообщается на официальной странице Ассоциации волонтерских центров (АВЦ) в социальной сети.

На уроке вы познакомитесь с волонтерским движением в России изнутри, услышите невымышленные истории реальных людей", — отмечают в АВЦ.

Занятие начнется в 17.00. Участников урока ждут игры и конкурсы, в ходе которых будет возможность выиграть путевку в МДЦ "Артек" на тематическую смену по добровольчеству следующим летом.