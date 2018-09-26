"Бабушка на час" и другие неочевидные грани "серебряного" волонтерства

Принято считать, что волонтерство — удел молодых и активных. Наши герои, которые помогают детям с уроками, раздают излишки урожая или борются с правонарушениями на дорогах, докажут, что и "те, кому за" ни в чем не уступают молодежи. О разнообразии "серебряных" инициатив — в материале проекта "Год волонтера".

Проекты, о которых мы расскажем, стали победителями всероссийского конкурса формирования центров для волонтеров старшего возраста, проведенного Ассоциацией волонтерских центров совместно с благотворительным фондом "Память поколений".

"Бабушка на час"

В городе Волжском, что в Волгоградской области, активисты из школы социальной активности (как они сами себя прозвали — "бабушки на час") взялись за улучшение успеваемости воспитанников детского дома и учеников местной вечерней школы, которым нелегко даются некоторые предметы. Большинство ребят, как правило, из социально незащищенных семей.

© Владимир Наскидаев Волонтеры помогают с уроками, устраивают творческие занятия, а единственный в проекте "дедушка на час" ведет авиакружок © Владимир Наскидаев Волонтеры помогают с уроками, устраивают творческие занятия, а единственный в проекте "дедушка на час" ведет авиакружок

Теперь они могут подтянуть знания по русскому, английскому и математике. В детском доме бабушки также устраивают творческие уроки, а единственный в проекте "дедушка на час" ведет авиакружок.

Всего в команде 20 "бабушек" и один "дедушка", которые не собираются останавливаться на достигнутом и придумывают новые идеи. Волонтеры планируют помогать одиноким мамам: присматривать за малышами в течение часа-двух, чтобы те могли уделить это время себе.

Урожая хватит всем

На Алтае у "серебряных" волонтеров тоже много дел: комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула организует целый ряд проектов, в которых задействованы активисты старшего возраста.

Один из самых ярких — проект "Урожайная грядка". Волонтеры собирают урожай со своих грядок и излишки раздают нуждающимся. Как рассказывают активисты, идея проекта не нова — подобная инициатива существовала в социальной защите Барнаула в начале нулевых годов. В 2018-м о проекте вспомнили и решили восстановить:

"Есть пожилые люди, в силу возраста и болезней неспособные самостоятельно выращивать овощи, поэтому волонтеры, имеющие садовые и приусадебные участки, с удовольствием делятся с ними излишками своего урожая", — рассказывают в Центре социального обслуживания Барнаула.

© Владимир Наскидаев Волонтеры собирают урожай со своих грядок и излишки раздают нуждающимся © Владимир Наскидаев Волонтеры собирают урожай со своих грядок и излишки раздают нуждающимся

И швец, и жнец

Есть и "серебряные" волонтеры, работающие в одиночку: Галина Васильевна Чернова, в прошлом технолог объединения "Трикотажница", выйдя на пенсию, отправилась в центр социального обслуживания, где заявила о готовности стать частью волонтерского движения. Галина Васильевна договорилась с предприятием, на котором работала, что сможет забирать лоскуты, оставшиеся после раскроя, и шить из них вещи для детей из малоимущих семей.

Такие семьи находит центр, знакомит их с Галиной Васильевной, а дальше волонтеру остается снять мерки и пошить одежду.

"В процессе общения с семьей Галина Васильевна помогает бытовым советом, подскажет, как воспитывать детей, как рационально расходовать бюджет, как порадовать близких кулинарными шедеврами", — рассказывают в центре.

"Дорожный патруль"

В Тюмени "серебряные" волонтеры областного геронтологического центра с 2014 года плечом к плечу с сотрудниками ГИБДД сражаются за безопасность на дорогах. Областной штаб "серебряных" волонтеров организует специальный образовательных курс, после которого команда "Дорожного патруля 55+" выходит на службу — патрулируют наиболее опасные участки.

Во время учебного года волонтеры встречают учеников начальных классов, чтобы проводить до дома безопасной дорогой.

В госавтоинспекции такую инициативу встретили с одобрением.

© Владимир Наскидаев В большинстве случаев горожане прислушиваются к советам инспекторов-добровольцев и благодарят в ответ © Владимир Наскидаев В большинстве случаев горожане прислушиваются к советам инспекторов-добровольцев и благодарят в ответ

"По мнению ГИБДД, участие в массовых акциях по безопасности дорожного движения и рейдовых мероприятиях людей, умудренных жизненным опытом, впечатляет и оказывает должное воздействие на нарушителей дорожного порядка", — комментируют в тюменском геронтологическом центре.

Волонтеры говорят, что в большинстве случаев горожане прислушиваются к советам инспекторов-добровольцев и благодарят в ответ.

Так, одна из участниц проекта, увидев, что пешеход перебегает дорогу в неположенном месте, сделала ему замечание и призвала быть ответственнее. В ответ нарушитель поблагодарил волонтера и даже захотел записать в ряды "Дорожного патруля" свою маму.

"Так в проекте появляются новые лица", — объясняют в учреждении.

Волонтерство — возможность помогать

"Серебряные" волонтеры рассказывают, что то, что они делают, помогает им почувствовать себя счастливее.

Владимир Васильевич Шмаков из Рязани помогает подопечным геронтологического центра им. П.А.Мальшина в решении бытовых вопросов, сопровождает маломобильных граждан, занимается благоустройством территории центра.

Для меня самое важное — знать, что могу чем-то помочь людям, ведь ограничения существуют только в нашем сознании", — рассказывает Владимир Васильевич.

В детстве он перенес серьезное заболевание, после которого у него сформировалась недостаточность функции правых руки и ноги.

"Я никогда не относил себя к "людям с ограниченными возможностями". Наверное, мне больше подходит определение "люди с определенными потребностями". В жизни можно справиться с любой ситуацией, главное — поверить в себя! Я влюблен в жизнь и не готов тратить ее на жалость к себе", — говорит Владимир Васильевич.

Он утверждает, что волонтерство для него — это прежде всего возможность помогать, быть счастливым и нужным.

"Благодаря этому можно присоединиться к команде простых, но таких уникальных людей, которые своим примером мотивируют других делать добрые дела", — объясняет Владимир Васильевич.

Добровольчество — настоящее счастье

Наиле Ибрагимовой из Казани 78 лет, она воспитывает правнуков и все свободное время посвящает волонтерству.

Другой жизни я вести не могу. Мне обязательно нужно что-то делать, двигаться, развиваться, совершенствоваться, а делать это через добровольчество — настоящее счастье!", — говорит Ибрагимова.

Она была волонтером на Универсиаде и еще нескольких спортивных мероприятиях, консультировала желающих купить билеты на матчи Кубка Конфедераций.

Для нее главные плюсы волонтерства — быть в центре событий мирового масштаба и общаться с молодежью.

"Поначалу ребята удивлялись, увидев меня среди волонтеров. А сейчас, можно сказать, я стала своей. Они даже обращаются не по имени-отчеству, а просто по имени — Наиля, на западный манер. Мы с ними дружим, многие есть у меня в друзьях во "ВКонтакте", — рассказывает Ибрагимова.

Наиля Ибрагимова говорит, что не устает от волонтерства: в молодости она занималась греблей и слаломом, поэтому привыкла быть всегда в движении.

Волонтерство — дело по душе

Любовь Боева из Омска мечтала стать волонтером на чемпионате мира по футболу — этим летом она работала на матчах в Сочи.

Теперь-то я точно знаю, что мечты сбываются, даже самые, казалось бы, несбыточные", — говорит Боева.

Она прошла отбор и обучение на волонтера службы сервиса для зрителей.

"На своей позиции я чувствовала себя нужной и полезной, ко мне обращались болельщики, которым я с радостью помогала. Работали мы слаженно, ведь буквально от каждого человека зависит, как пройдет время для болельщиков и какое у них останется впечатление об организации данного мероприятия. Пролетели наши смены как один день. Но осталось столько незабываемых впечатлений, столько интересных знакомств и, конечно, бесценный опыт участия в мероприятии мирового уровня. Самое главное, я поняла, что волонтерство — это дело, которое мне по душе!", — рассказывает Боева.

Вступить в ряды волонтеров уже существующих проектов может любой желающий по всей России. Если вдруг интересующей инициативы не нашлось, можно просто придумать свою. Наши герои доказывают, что возрастных ограничений для благородных дел не бывает — и докажут это еще не раз.