В работе на Всероссийском слете студотрядов примут участие 250 волонтеров

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Для работы на Всероссийском слете студотрядов в Ростове-на-Дону подготовлены 250 волонтеров, говорится в сообщении на портале правительства Ростовской области. Обучение добровольцев проводилось с 21 по 23 сентября на территории детского оздоровительного комплекса "Спутник" в селе Натальевка Неклиновского района. Участники изучили функции, которые они будут выполнять во время слета, а также ознакомились с объектами, где будут проходить мероприятия форума.

"Добровольцы будут сопровождать делегации, обеспечивать питание, помогать проводить торжественные церемонии и готовить площадки мероприятий. Всего в обучении приняли участие 250 добровольцев из разных регионов России. После тренинга каждый волонтер получил экипировку и раздаточный материал", — сообщил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин.

Всероссийский слет студенческих отрядов — это итоговое событие года российских студенческих отрядов, в котором участвуют только лучшие представители движения, отличившиеся своими трудовыми, спортивными или творческими достижениями. С 13 по 15 октября слет пройдет в Ростове-на-Дону, на него приедут 3 тысячи человек из 74 субъектов Российской Федерации.