Эксперты разработали структуру образовательного стандарта по волонтерству

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В городе Белокурихе в Алтайском крае состоялся семинар по разработке проекта образовательного стандарта по добровольчеству в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов для образовательных организаций высшего образования, организованного Федеральным агентством по делам молодежи, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров (АВЦ).

В течение двух дней работы эксперты федерального уровня, представители всероссийских организаций, занимающихся координацией добровольческой деятельности, руководство Ассоциации волонтерских центров, а также представители Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, лидеры российских вузов и члены Федерального экспертного совета по добровольчеству разработали структуру образовательного стандарта по волонтерству. Документ станет основополагающим для всех, кто работает в сфере добровольчества.

Для нас было важно, чтобы в стандарт были заложены все имеющиеся подходы и инструменты по подготовке волонтеров, которые накопились уже за долгие годы работы всероссийских организаций и в рамках крупных событий", — прокомментировала Елена Белецкая, заместитель начальника управления регионального развития АВЦ.

В модели стандарта эксперты выделили два ключевых блока, направленных на волонтеров и организаторов волонтерской деятельности.

Отмечается, что с помощью разработанных стандартов каждый доброволец сможет четко понимать, почему его инициатива важна и насколько полезно ему будет заниматься добровольчеством в дальнейшем, а организаторам волонтерской деятельности станет понятно, каким образом системно и качественно обучить свою волонтерскую группу, ориентируясь на нормативные документы и используя инновационные образовательных технологии.

Проект реализуется Алтайским государственным педагогическим университетом при поддержке Ассоциации волонтерских центров и участии Алтайского центра развития добровольчества, который вместе с вузом представляют Ресурсный центр поддержки добровольчества Алтайского края в модели "ВУЗ+НКО".