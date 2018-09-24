Волонтеры приняли участие в финале национального чемпионата "Навыки мудрых"

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Волонтеры Победы и "серебряные" добровольцы приняли участие в первом финале национального чемпионата "Навыки мудрых", который проходил 22‒23 сентября в московском досугово-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. На чемпионате более 130 конкурсантов в возрасте от 50 лет продемонстрировали свое мастерство по 26 компетенциям WorldSkills. В организации чемпионата помогали 400 добровольцев, говорится в сообщении на портале движения "Волонтеры Победы".

В первый день чемпионата (22 сентября) конкурсанты выполняли задания по компетенциям. Второй день мероприятия (23 сентября) был посвящен мастер-классам по 45 образовательным направлениям от экспертов и участников WorldSkills Russia, направленным на обучение мужчин и женщин в возрасте от 50 лет. Волонтеры Победы провели для участников и посетителей мероприятия интеллектуальную игру "Риск", в игровой форме с помощью квеста познакомили с деятельностью движения, рассказали о "серебряном" добровольчестве. Также добровольцы презентовали совместный с Общественной палатой Российской Федерации и Российским государственным гуманитарным университетом проект "Моя история". А историческая квест-комната виртуальной реальности погрузила всех желающих в виртуально воссозданные события Сталинградской битвы.

"Для нас, волонтеров, принимать участие в организации такого чемпионата очень ответственно и почетно. В эти два дня собрались люди, которыми действительно должна гордиться вся страна. Ведь это люди, которые каждый день ходят на работу и своими профессионализмом и трудом двигают нашу страну вперед", ‒ отметила руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

"Навыки мудрых" — новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет, финалу которого в следующем году будет предшествовать ряд региональных отборочных соревнований. В 2018 году чемпионат организуется союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", правительством Москвы, Федеральной службой по труду и занятости (Роструд) и всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы".