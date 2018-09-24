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Волонтеры в РФ помогли найти 1,3 тысячи пропавших без вести в 2018 году
© Фото : ГУ МЧС РФ по Нижегородской области
(обновлено: 10:09 24.09.2018)
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Волонтеры в РФ помогли найти 1,3 тысячи пропавших без вести в 2018 году

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. При содействии волонтеров в первом полугодии 2018 года в России удалось найти 1,3 тысячи пропавших без вести, в том числе 650 детей, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

В пятницу в МВД России под председательством министра внутренних дел РФ состоялось заседание правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

В настоящее время поисковые отряды сформированы в большинстве регионов. Это позволяет дополнительно привлечь к проводимым мероприятиям свыше 15 тысяч человек. Только в первом полугодии при их содействии установлено местонахождение 1,3 тысячи граждан, из которых 650 – несовершеннолетние", — сказал Колокольцев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В июле Колокольцев на первом Всероссийском форуме поисково-спасательных отрядов в Подмосковье отметил, что министерство почти в каждом втором российском регионе уже заключило соглашение о совместной работе с волонтерскими организациями по поиску пропавших людей. По его словам, в 2017 году при содействии волонтеров найдены несколько тысяч человек, треть из них — дети.

Поисково-спасательные работы отряда Лиза Алерт
© РИА Новости / Вера Костамо
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В конце августа в пресс-центре МВД РФ РИА Новости сообщили, что в первом полугодии 2018 года органами внутренних дел РФ объявлено в розыск более 3 тысяч пропавших без вести несовершеннолетних — на 12,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Общее число пропавших без вести, по данным пресс-центра, за первую половину года снизилось на 9,3% и составило более 18 тысяч человек.

В пресс-центре тогда не уточнили, сколько пропавших без вести людей было в итоге найдено. По данным ведомства, в первом полугодии 2018 года доля разыскиваемых детей составила 16,6% от общего числа пропавших без вести. За шесть месяцев 2017 года этот показатель составлял 17,3%.

Как рассказал агентству руководитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев, в 2018 году отряд получил около девяти тысяч заявок о пропавших без вести. По словам Сергеева, "Лиза Алерт", напротив, не регистрирует какого-либо уменьшения пропавших людей. По его оценке, доля найденных живыми детей до 14 лет превышает 95%, так как их ищут с большей долей ответственности.

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