В Тульской области стартовал очный этап программы акселерации АВЦ

АЛЕКСИН (ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ), 21 сен — РИА Новости. Первый очный обучающий интенсив программы акселерации всероссийского конкурса "Доброволец России ‒ 2018" начал работу в городе Алексине. В мероприятии принимают участие авторы и участники 80 волонтерских проектов из разных регионов страны, отобранные из более чем 15 тысяч заявок.

Глава региона Алексей Дюмин направил добровольцам приветственное слово, в котором, в частности, подчеркнул важность волонтерского движения для развития общественной жизни в России.

Сегодня молодежь все активнее стремится помогать другим. 2018 год объявлен президентом России Годом добровольца. Это хорошая возможность повысить уровень организации волонтерской деятельности и привлечь к ней все больше людей. Уверен, что выбранные здесь идеи будут способствовать укреплению волонтерской деятельности по всей стране", — говорится в обращении, которое зачитала в рамках церемонии открытия заместитель председателя правительства региона, министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепренцева.

На мероприятии также выступил председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, который рассказал о деталях обучающей программы и критериях отбора проектов.

"Нам важно, чтобы волонтерство ассоциировалось с людьми, за которыми стоят определенные изменения, людьми, которые готовы решать проблемы и брать на себя ответственность", — отметил он.

Еще одним важным фактором Метелев назвал тиражируемость проектов.

"Мы хотим сделать эти проекты лидерскими, флагманскими, чтобы о них говорили люди", — подчеркнул председатель совета Ассоциации волонтерских центров.

Первый очный интенсив программы акселерации проектов проходит с 20 по 23 сентября 2018 года в городе Алексине Тульской области.

В течение трех дней эксперты и тренеры будут работать с участниками: учить правильно управлять проектом, привлекать партнеров и планировать свою деятельность.

В ходе тренинга лидеры при поддержке своих команд проведут анализ эффективности проектов, выявят существующие проблемы, а также займутся поиском механизмов, позволяющих их преодолеть.

По результатам программы акселерации будет подготовлен сборник лучших проектов страны, их авторы станут лицами для медиаосвещения. Победители будут представлены на Международном форуме добровольцев в Москве.