В Тамбове пройдет первый медиафорум волонтеров Победы

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. С 1 по 3 октября в Тамбовской области будет проходить первый медиафорум, на котором встретятся 150 медиаволонтеров из региональных отделений всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Центрального федерального округа, сообщается на официальном сайте организации.

В течение двух дней волонтеры будут развивать компетенции и навыки в сфере медиа по специальной интерактивной образовательной программе, обменяются опытом и проработают новый проект движения "Медиапобеда".

После форума участники смогут применить полученные знания в деятельности волонтеров Победы, направленной на сохранение исторической памяти, популяризацию достижений России, создание просветительского и позитивного контента", — сообщается на сайте.