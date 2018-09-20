Стартовал первый международный конкурс совместных волонтерских проектов

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. 19 сентября 2018 года дан старт первому международному конкурсу совместных добровольческих проектов, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров.

Как заявил председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты России Артем Метелев, конкурс должен помочь волонтерам России обменяться опытом с единомышленниками из стран СНГ, расширить границы проектов, рассказать о себе, найти партнеров.

"Уже третий год мы работаем на укрепление волонтерского сообщества наших стран, и в Год добровольца, в декабре, к нам на международный форум приедет свыше 500 иностранных волонтеров, среди которых будут победители конкурса", — отметил Артем Метелев.

Участниками конкурса станут инициаторы и руководители совместных волонтерских проектов из Российской Федерации и стран Содружества Независимых Государств.

Конкурс пройдет в несколько этапов. Первый проводится на информационной платформе ВОЛОНТЕРЫМИРА.РФ до 1 ноября 2018 года. Затем, с 2 по 9 ноября 2018 года, экспертная комиссия подведет итоги и победители получат информационную, методическую, организационную поддержку, возможность тиражировать проект на межгосударственном уровне с целью поиска партнеров и участников.

Конкурс проводится Ассоциацией волонтерских центров, международным сообществом "Future Team" и Пятигорским государственным университетом при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.