Союз добровольцев запустил проект "Фильм детям"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В сентябре Союз добровольцев России запустил проект "Фильм детям", в рамках которого организуются просмотры детских и подростковых фильмов, сообщается на официальном сайте движения.

Добровольческие и партнерские объединения, участвующие в проекте, проводят специальные дискуссионные площадки, на которых подростки могут посмотреть и обсудить отечественные фильмы.

В ходе дискуссий, состоявшихся летом текущего года, была обозначена серьезная проблема — детские фильмы по различным причинам остаются неизвестными для широкой аудитории. Становится понятным, что необходимо популяризировать отечественные кинокартины в молодежной среде, устраивать семейные и командные просмотры, а для организации этих процессов необходима помощь общественных активистов", — сказал куратор региональной политики Союза добровольцев России Максим Бардин.