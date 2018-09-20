Академия АВЦ: где и чему учат волонтеров

20 сентября в Тульской области авторы 80 лучших волонтерских проектов примут участие в первом этапе программы акселерации от "Академии АВЦ". Об этом и других проектах Ассоциации волонтерских центров корреспонденту МИА "Россия сегодня" рассказали исполнительный директор АВЦ Резеда Валиуллина и волонтеры.

Ассоциация волонтерских центров (АВЦ) запустила комплексную образовательную программу под названием "Академия АВЦ". Специалисты ассоциации учли успешный международный и отечественный опыт и создали базу знаний, которая содержит лучшие практики и рекомендации по работе волонтерских организаций.

Волонтеры — школьники

"Проект состоит из нескольких блоков: у нас есть видеокурсы для школьников, педагогов, волонтерских центров, которые общаются со школьниками, "серебряных" волонтеров, для представителей органов государственной власти, местного самоуправления и волонтеров. А также есть банк наработанных методических пособий — банк лучших практик", — рассказала исполнительный директор АВЦ Резеда Валиуллина.

Чтобы стать добровольцем, не нужно ждать совершеннолетия, вступить в ряды волонтеров можно еще будучи школьником. В рамках образовательного проекта "Академия АВЦ. Школы" и программы "Ты решаешь" реализуется цикл из трех видеокурсов для школьников, учителей и волонтеров, работающих с детской аудиторией. В роликах рассказывается о том, что такое добровольчество, как стать волонтером и как создать свой волонтерский отряд.

После каждого видеоурока пользователям предлагается не только повторить пройденный материал, но и выполнить ряд заданий, направленных на закрепление полученных в рамках урока знаний. Все они подготовлены так, чтобы каждый школьник на собственном опыте мог понять, что совершать добрые поступки совсем не сложно, а даже интересно и увлекательно. Пройти обучающий курс можно на сайте тырешаешь.рф.

Более 1100 слушателей прошли данные образовательные модули, и те, кто следовал инструкциям, уже смогли создать свой школьный отряд.

Мы с ребятами из нашего отряда смотрели обучающие видеоролики, выполняли задания, которые представлены после них, и у нас все получилось", — рассказала Валя Жудеева, шестиклассница из Нижнего Новгорода.

Девочка узнала об обучающей программе на тематической смене АВЦ в "Артеке", посмотрела ролики и предложила создать в своей школе волонтерский отряд. Одноклассники поддержали идею.

"Сначала учителя сильно удивлялись такой активности от нашего класса — он один такой активный во всей школе, а теперь поддерживают и просят помощи в проведении общешкольных мероприятий, акций, приглашают нас на классные часы рассказывать о здоровом образе жизни и о том, кто такие волонтеры", — рассказала юная участница волонтерского движения.

Сейчас в отряде 15 человек, он создан на базе 6-го класса, где учится Валя. Но к сложившейся команде уже подключаются ученики других классов — и младше, и старше. Они тоже активно помогают проводить мероприятия.

"Нам нравится учиться и развиваться с "Академией АВЦ". Мы очень ждем новые материалы, чтобы учиться дальше и быть полезными волонтерами, помогать и ни в коем случае не навредить своей помощью", — добавила шестиклассница.

А 17-летний Егор из Кемерово познакомился с АВЦ уже будучи волонтером: подал заявку на тематическую смену "Лига добровольческих отрядов" в "Артек" и прошел.

"После смены я узнал о запуске проекта "Академия АВЦ", просмотрел курс видеороликов. Они оказались очень интересными, и я почерпнул много полезной информации, которая помогает мне в развитии проектов, в том числе моем собственном под названием "Кемерово — успешное будущее". В нашей школе уже есть добровольческий отряд — мы проводим "Добрые уроки", — рассказал он.

© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров Специалисты АВЦ создали базу знаний, которая содержит лучшие практики и рекомендации по работе волонтерских организаций © Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров Специалисты АВЦ создали базу знаний, которая содержит лучшие практики и рекомендации по работе волонтерских организаций

Уже меньше чем через год Егор закончит школу, но ряды добровольцев покидать не собирается.

"В дальнейшем я хочу привлекать школьников к волонтерской деятельности, чтобы они приходили в отряды или организовывали собственные и приобщались к движению добровольцев", — добавил он.

"Серебряные" волонтеры

Теперь принято не только учиться в любом возрасте, но и волонтерить. В настоящее время особенно активно развивается сфера "серебряного" добровольчества. И если вы не знаете с чего начать, "Академия АВЦ" покажет, расскажет и даст совет.

В рамках программы есть обучающий видеокурс для представителей волонтерского сообщества, работающих с "серебряными" добровольцами, и для руководителей волонтерских центров. Зачастую ими становятся сами активные "серебряные" волонтеры.

Я прослушала видеокурсы от начала до конца. Так много полезной информации! Рассказывают о положительном опыте других проектов. Для нас, "серебряных" волонтеров, это очень полезный материал. Нам нужны эти знания", — рассказала Салия Закирова, руководитель движения "серебряных" волонтеров в Ижевске под названием "Добровольческое агентство "Да".

Она добавила, что зачастую у "серебряных" волонтеров есть желание действовать, а получить знания, как это делать эффективно, негде. Благодаря удобным курсам АВЦ обучение стало доступным.

Практический набор рекомендаций по организации и поддержанию волонтерских движений в сфере "серебряного" добровольчества построен с учетом специфики слушателей — людей пожилого возраста.

"Мы — "серебряные" волонтеры — схватываем информацию не так быстро, как молодые. У нас средний возраст 63 года. Но в Академии АВЦ все доступно объясняют. Наша команда все прослушала, все остались в восторге", — поделилась впечатлениями руководитель движения добровольцев в Магнитогорске Рамиля Хаялиева.

Ресурсные центры поддержки добровольчества

Для широкого распространения волонтерской деятельности по всей стране АВЦ планирует открыть 85 ресурсных центров поддержки добровольчества в субъектах Российской Федерации. В рамках программы волонтерские организации в регионах получают методическую, консультационную и координационную помощь.

В настоящее время уже снят и монтируется новый обучающий курс, который станет первой частью длительного курса обучения. Он расскажет, как нужно взаимодействовать с добровольцами и даже как с нуля создать ресурсный центр.

В подготовке курса приняли участие ведущие эксперты-практики в области финансирования организации, взаимодействия с бизнесом, некоммерческими организациями и органами власти, средствами массовой информации.

Проект Год волонтера на сайте ria.ru также присоединился к созданию обучающих материалов и записал ролик с рекомендация волонтерам по общению с прессой.

Акселерация

АВЦ помогает не только создать волонтерское движение, но и развивать его в дальнейшем. В программу "Академии АВЦ" включена также акселерация проектов участников конкурса "Доброволец России — 2018".

Из более чем 15 тысяч заявок эксперты отобрали 80 проектов, в которых они увидели потенциал. Лучшие специалисты в области сопровождения некоммерческих организаций и Высшей школы экономики будут обучать руководителей отобранных проектов грамотно управлять ими и развивать навыки личной эффективности.

Лидерам и их команде предстоит пройти пять этапов обучения до конца этого года, включающие очные тренинг-сессии и дистанционные курсы.

Первый очный интенсив программы акселерации проектов будет проходить с 20 по 23 сентября 2018 года в городе Алексине Тульской области.

В течение трех дней эксперты и тренеры будут работать с участниками: учить правильно управлять проектом, привлекать партнеров и планировать свою деятельность.

В ходе тренинга лидеры при поддержке своих команд проведут анализ эффективности проектов, выявят существующие проблемы, а также займутся поиском механизмов, позволяющих их преодолеть.

По результатам программы акселерации будет подготовлен сборник лучших проектов страны, их авторы станут лицами для медиа освещения. Победители будут представлены на международном форуме добровольцев в Москве.

С проектом можно ознакомится на страницах: обучение.добровольцыроссии.рф и авц.рф.