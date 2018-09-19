Волонтеры поучаствовали в полезной программе форума добровольцев ЦФО и СЗФО

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Участники окружного форума добровольцев Центрального и Северо-Западного федеральных округов посетили более 20 социальных учреждений и общественных организаций в Рязанской области, сообщает пресс-служба "Года волонтера".

В рамках полезной программы форума волонтеры оказывали помощь в больницах, детских домах, геронтологических центрах, приютах для животных. Они также узнали, как на практике реализованы программы оказания адресной помощи.

В региональном учебно-методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности представители добровольного поискового отряда "Лиза Алерт Рязань" и сотрудники МЧС рассказали о том, как волонтеры помогают обеспечить пожарную безопасность в высотных зданиях.

Добровольцы приняли участие в благотворительной акции "Продукты — в помощь маме!", подготовке открыток к Дню пожилого человека, закраске несанкционированной рекламы на стенах домов, уборке территории торгового городка и вольеров приюта для бездомных животных.

В областной детской клинической больнице им. Н.В.Дмитриевой участники форума организовали праздник для маленьких пациентов — провели игры и мастер-классы по изготовлению поделок. В госпитале для ветеранов войн волонтеры помогли медицинскому персоналу сопроводить постояльцев на занятия лечебной физкультурой и функциональные обследования. Волонтеры устроили турнир по мини-гольфу для детей с ограниченными возможностями здоровья и провели для них экскурсии на экологических и сенсорных тропах в парке "Доступная природа".

Окружной форум стартовал 17 сентября в Рязани, его участниками стали 400 волонтеров из 29 регионов страны. Программа форума включает дискуссии и практические занятия по разным направлениям волонтерства, в том числе участники узнали, как рассказывать о добрых делах широкой аудитории, развивать семейное и "серебряное" добровольчество, налаживать международное взаимодействие, использовать игровые механизмы в работе с волонтерами, и многое другое.