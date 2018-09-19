В Калининграде десятилетний мальчик отремонтировал тротуар около дома

Быть волонтером – это значит не только проявлять социальную ответственность, помогать слабым и беречь природу, но порой просто следить за порядком вокруг дома, где живешь. Юному жителю Калининграда Никите Кузьменкову всего 10 лет, и он доброволец, хотя сам, скорее всего, об этом не догадывается.

Корреспондент проекта РИА Новости "Год волонтера" познакомилась с Никитой совершенно случайно. Находясь в командировке в Калининграде и прогуливаясь по городу, журналист заметила двух ребят, которые ремонтировали асфальт в одном из дворов по улице Генерала Соммера. Мимо пройти не смогла – редко, когда увидишь детей занятых не игрой, а серьезной работой. Разговорились. Мальчики признались, что пытаются восстановить бордюр и тротуарную плитку, которые повредили автомобили.

Здесь начали парковаться машины, – рассказал Никита, – задевали тротуар колесами. Бордюр весь развалился, плитка рассыпалась, и мы решили взяться за это".

"Благоустроить?" – задает наводящий вопрос журналист. "Ага!" – радостно кивает юный волонтер.

Сам Никита живет в этом доме, поэтому, видимо, и не смог пройти мимо проблемы. Разработал схему ремонта, позвал друзей, а потом несколько дней восстанавливал тротуар. Никто из родных о деятельности детей не догадывался.

"Сам узнал недавно, – рассказывает дедушка Никиты, Александр Кузьменков, – от соседки. Сначала хотел пожурить, а потом пускай, думаю, делает, если нравится".

В дальнейшем мальчики планируют поставить около этого места табличку "не парковаться", чтобы машины не смогли сломать то, над чем ребята трудились несколько дней подряд.