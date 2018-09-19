Лучших волонтеров Южного Урала выберут в Челябинске

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. 20 сентября в Челябинске пройдет региональный этап конкурса "Доброволец России — 2018". Более 100 активистов разных возрастов представят проекты в 12 номинациях, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.

Большинство волонтерских инициатив южноуральцев относится к направлению "Рожденные помогать" — это проекты оказания помощи инвалидам, пожилым одиноким людям, терминальным больным, а также животным.

Как отмечают организаторы, самому младшему конкурсанту 10 лет, а самому старшему — 52 года, некоторые участвуют не в первый раз.

Конкурс "Доброволец России" проходит в стране уже в пятый раз. В этом году он запущен в новом формате: региональные этапы конкурса продлятся до 1 октября, а финальный состоится 5 декабря в рамках Всероссийского форума добровольцев. Победители получат гранты в размере до 1 миллиона рублей на развитие проектов.