В Пермском крае появится совет по развитию добровольчества

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал указ о создании совета по развитию добровольчества (волонтерства). Ранее глава Прикамья подчеркивал значимость вклада некоммерческих и общественных организаций в решении важных социальных вопросов, сообщается на официальном сайте губернатора и правительства региона.

В состав совета вошли как представители органов государственной власти Пермского края, так и руководители добровольческих объединений, некоммерческих благотворительных организаций, председателем совета станет заместитель председателя правительства Пермского края Антон Клепиков.

Совет по развитию волонтерства займется разработкой эффективных мер по развитию волонтерской деятельности. В частности, эксперты проведут анализ ситуации в этой сфере, разработают меры по ее поддержке.