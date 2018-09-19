Росмолодежь запустила конкурс практик поддержки волонтерства

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Федеральное агентство по делам молодежи запустило всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел", говорится в сообщении на портале "Добровольцы России". Заявки на участие от субъектов РФ принимаются до 1 октября.

Регионы, представившие лучшие программы поддержки добровольчества, получат субсидии в размере до 15 миллионов рублей.

По словам организаторов, конкурс позволит выявить регионы, в которых выстроено эффективное взаимодействие между органами власти, общественными организациями и волонтерами, реализуются программы по вовлечению жителей в добровольческую деятельность, действуют инструменты поддержки социально значимых инициатив, а также станет драйвером для отстающих в этой сфере субъектов страны.

Для участия в конкурсе "Регион добрых дел" необходимо направить заявку, подписанную губернатором или руководителем администрации субъекта РФ, которая должна включать описание системы работы по развитию добровольчества, план мероприятий, информационную справку по текущему состоянию волонтерской деятельности, сведения об объеме бюджетного финансирования на реализацию программы, письма поддержки со стороны общественных и волонтерских организаций и тематические правовые акты.

Организаторы отмечают, что при оформлении заявки важно учитывать, что представленные практики должны реализовываться на территории России, иметь положительные результаты, социальный эффект и возможности для масштабирования.

Итоги конкурса будут опубликованы после 20 октября на сайте Росмолодежи, а церемония награждения победителей пройдет в декабре в рамках Международного форума добровольцев в Москве.

Всероссийский конкурс "Регион добрых дел" организован Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке ФГБУ "Роспатриотцентр".