В Южно-Сахалинске обсудят развитие наставничества

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Форум активных граждан "Сообщество", посвященный проблемам развития Дальнего Востока, пройдет с 3 по 4 октября в Южно-Сахалинске. В рамках мероприятия будет проведена тематическая секция "Наставничество на производстве, в социальной сфере, муниципальном управлении, общественной работе", где обсудят популяризацию успешных практик наставничества, вовлечение опытных работников в волонтерскую руководящую деятельность, формирование межпоколенческих связей, а также использование потенциала наставничества как ресурса социально-экономического развития территорий, сообщает пресс-служба ОП РФ.

Для участников секции будет разработана тематическая олимпиада, в которой необходимо ответить на вопросы о лучших наставниках и их практиках. Жители Дальневосточного федерального округа получат темы заранее, познакомятся в ходе подготовки к олимпиаде с лучшими практиками и биографиями наставников, а в ходе игры, объединившись в разновозрастные команды, смогут продемонстрировать свои знания.

"Интеллектуальная игра — это уже хорошо зарекомендовавший себя формат знакомства с лучшими наставническими практиками. Совсем недавно пять аналогичных олимпиад стали основой масштабной межрегиональной акции "Поезд будущего", проведенной на юге страны, в Ростовской области", — рассказал член комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Леонид Шафиров.

Помимо этого в рамках сессии будет проведен мозговой штурм для разработки предложений по развитию наставничества. По мнению организаторов, ДФО непременно даст всей стране целый ряд свежих идей, которые будут успешно подхвачены и воплощены в других регионах страны.

Форум "Сообщество" — это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Задача форума — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах.