Подведены итоги конкурса "Добро не уходит на каникулы"

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. 17 сентября в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте" были подведены итоги всероссийского конкурса для школьников "Добро не уходит на каникулы", в рамках которого более тысячи детей летом совершали добрые дела, сообщает пресс-служба "Года добровольца".

Конкурс был разбит на тематические недели, по итогам каждой из которых объявлялись победители. В числе уже выданных призов — 12 путевок в четыре федеральных детских центра ("Орленок", "Океан", "Артек", "Смена"), самокат, лонгборд, смарт-часы, фитнес-трекер и многое другое. В общей сложности победителями всех этапов стали 38 человек.

"Я восхищен всеми участниками конкурса. Они показали, что добро можно делать всегда и у волонтерства нет никаких ограничений", — поприветствовал финалистов первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель организационного комитета по проведению Года добровольца в России Сергей Кириенко.

Ведущая онлайн-шоу, видеоблогер Ида Галич пообщалась с 10 финалистами, которые совершили больше всего интересных добрых дел. Школьники получили призы, в том числе туры в Калининград, Крым, на Камчатку и Байконур и возможность встретиться со звездой.

Подводя итоги, Сергей Кириенко отметил, что конкурс будет проведен вновь в следующем году. По его словам, участвовать в нем можно будет командами, вместе с родителями, друзьями и учителями, а номинаций и призов станет больше.