В Уфе состоится форум "серебряных" добровольцев "Молоды душой"

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. С 30 сентября по 3 октября в Уфе будет проходить третий всероссийский форум "серебряных" добровольцев "Молоды душой", сообщает пресс-служба "Года добровольца (волонтера)" в России. Его участниками станут 500 человек из всех регионов страны — волонтеры старше 50 лет, активисты общественных объединений, популяризирующих "серебряное" добровольчество, представители геронтологических центров и региональных органов власти. На форуме также будет отдельное направление для юных добровольцев: вместе с волонтерами-наставниками они поработают над общими мероприятиями и проектами обмена опытом между поколениями.

Программа форума будет построена на трех тематических блоках: "Опыт", "Энергия" и "Тепло", которые призваны сформировать общее представление о возможностях активного долголетия и "серебряного" добровольчества. Во время встреч с экспертами, круглых столов и мастер-классов участники не только получат тематические навыки и компетенции, но и разработают траекторию развития системы наставничества в России. Кроме того, они узнают о критериях личной эффективности, принципах работы в социальных сетях, механизмах мотивации и обучения волонтеров-наставников, разовьют soft-skills и придумают новые социально значимые инициативы для реализации в своих регионах.

Центральным мероприятием деловой программы 1 октября станет панельная дискуссия о перспективах развития движения "серебряных" добровольцев с участием заместителя председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой. Также на сессии планируется выступление министра труда и социальной защиты Российской Федерации Максима Топилина.

2 октября в рамках форума волонтеры-наставники, юные добровольцы и специалисты органов государственной власти посетят уфимские социальные учреждения и окажут помощь в приютах, интернатах и больницах.

Помимо этого в Уфе будет анонсирована всероссийская межпоколенческая акция "Мечтай со мной" и подведены итоги одноименного всероссийского грантового конкурса по поддержке социальных проектов. Средства в размере 4 миллионов рублей будут распределены между победителями в номинациях "Наставничество", "Социальная помощь", "Просвещение", "Забота о природе" и "Профессиональная помощь". Лучшие проекты получат гранты в размере от 50 до 150 тысяч рублей.

Всероссийский форум "серебряных" добровольцев состоится в третий раз. Организаторы третьего форума "Молоды душой" — Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ "Роспатриотцентр" и Ассоциация волонтерских центров.