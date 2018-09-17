Волонтеры Победы провели заключительный субботник в 2018 году

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Волонтеры Победы провели в регионах России заключительный всероссийский субботник в 2018 году. Добровольцы убирали мусор, обновляли старую краску, очищали от пыли и грязи памятники, мемориальные плиты, стелы и памятные знаки, говорится в сообщении на портале движения "Волонтеры Победы".

В Ханты-Мансийске добровольцы приняли участие в уборке памятника "Вечная память воинам Югры" и площадки ГТО: очистили и помыли архитектурную композицию, подмели опавшую листву, убрали территорию площадки ГТО от опавших сухих веток и бытового мусора.

В Саратовской области волонтеры благоустроили территорию аллеи, на которой находится памятник погибшим в Великой Отечественной войне "Вечная слава павшим за Родину".

В Нарьян-Маре волонтеры Победы провели уборку на памятных местах ‒ "Ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов" и "Подвигу участников военно-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны 1941‒1945".

Благоустройство памятных мест и воинских захоронений является одним из основных направлений деятельности всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". За три года активисты движения провели уже более 136 тысяч различных мероприятий, направленных на благоустройство памятников, аллей славы, мемориалов, братских могил.

Организатором акции является всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и федерального государственного бюджетного учреждения "Роспатриотцентр".