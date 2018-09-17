В Симферополе пройдет всероссийская конференция “Добровольцы и их роль”

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. 20-22 сентября в Симферополе будет проходить всероссийская научно-практическая конференция "Добровольцы и их роль", сообщается на сайте организации "Мосволонтер".

С целью популяризации лучших практик добровольчества и обмена опытом к участию в конференции приглашены представители поисковых, волонтерских, патриотических, общественных организаций, а также представители органов исполнительной власти", — уточняется на сайте.

В рамках конференции участники обсудят такие темы, как "Роль и значение добровольцев (волонтеров) в сохранении памяти о защитниках Отечества и героической истории России" и "Добровольцы на защите Отечества: участие добровольцев в войнах XIX и XX вв".