В субботу пройдет завершающий этап акции по уборке водоемов "Вода России"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Завершающий этап всероссийской акции по уборке берегов "Вода России" пройдёт в субботу во Всемирный день чистоты, сообщает пресс-центр федеральной целевой программы "Вода России".

"Участники акции отметят Всемирный день чистоты финальными в этом сезоне мероприятиями по очистке берегов. В этом году, объявленном президентом России Годом добровольца, акция стартовала 1 июня", — говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам за 3,5 месяца её участниками стали 1,75 миллиона человек. Для сравнения, на старте в 2014 году, в акции приняли участие более 200 тысяч человек, всего за 4 года число участников акции выросло почти в 10 раз.

"Акция по уборке берегов "Вода России" – успешный пример объединения усилий граждан, организаций и органов местного самоуправления. Она подняла экологическую тематику на общенациональный уровень", — отметил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

Как подсчитали в Минприроды, добровольцы очистили берега 13 тысяч водоемов в 83 регионах страны, большая часть из них взяты под общественный контроль, а также привели в порядок участки берегов Байкала, Волги, Дона, Енисея, Оби, Амура, Урала, Печоры и других рек, озер, водохранилищ и родников.

Минприроды России пятый год проводит всероссийскую акцию по уборке берегов "Вода России", в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", объединяя сотни тысяч эковолонтеров со всей страны для очистки берегов водоемов своего региона.