В субботу пройдет завершающий этап акции по уборке водоемов "Вода России"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Завершающий этап всероссийской акции по уборке берегов "Вода России" пройдёт в субботу во Всемирный день чистоты, сообщает пресс-центр федеральной целевой программы "Вода России".
По предварительным подсчетам за 3,5 месяца её участниками стали 1,75 миллиона человек. Для сравнения, на старте в 2014 году, в акции приняли участие более 200 тысяч человек, всего за 4 года число участников акции выросло почти в 10 раз.
"Акция по уборке берегов "Вода России" – успешный пример объединения усилий граждан, организаций и органов местного самоуправления. Она подняла экологическую тематику на общенациональный уровень", — отметил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.
Минприроды России пятый год проводит всероссийскую акцию по уборке берегов "Вода России", в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", объединяя сотни тысяч эковолонтеров со всей страны для очистки берегов водоемов своего региона.