Открыта регистрация на Международный форум добровольцев

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Запущена регистрация участников на Международный форум добровольцев, который будет проходить в Москве 2‒5 декабря и станет итоговым мероприятием Года добровольца (волонтера). Ожидается, что мероприятие объединит 15 тысяч активистов из России и зарубежных стран, сообщает пресс-служба Года добровольца.

Заявки принимаются на сайте: форум.добровольцыроссии.рф.

Программа форума разрабатывается с учетом пожеланий волонтеров и общественных организаций и будет включать деловой, полезно-прикладной и культурно-развлекательный блоки.

2 декабря добровольцы посетят социальные учреждения, некоммерческие объединения и благотворительные фонды, где они смогут познакомиться с особенностями социального, больничного, экологического, медицинского, событийного волонтерства и окажут помощь там, где это необходимо.

3‒4 декабря форум продолжится деловой программой в павильонах ВДНХ. Здесь пройдут дискуссии и мастер-классы с участием ведущих экспертов в сфере гражданской активности и добровольчества, сессии по нетворкингу и международному сотрудничеству, выставка общественных объединений и социальных инициатив, благотворительная ярмарка, итоговые съезды всероссийских волонтерских организаций.

Завершится Международный форум добровольцев 5 декабря торжественным концертом в ВТБ "Ледовый дворец", в рамках которого будут объявлены победители всероссийского конкурса "Доброволец России ‒ 2018" и подведены итоги Года добровольца.