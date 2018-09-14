В России появятся восемь окружных ресурсных центров добровольчества

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. На полях Восточного экономического форума был анонсирован конкурс для предоставления субсидий регионам на создание сети окружных ресурсных центров добровольчества, которые будут способствовать формированию инфраструктуры поддержки волонтерства в федеральных округах и координации региональных ресурсных центров, сообщается на официальном сайте добровольцыроссии.рф.

Один из таких окружных ресурсных центров добровольчества будет создан на Дальнем Востоке.

В ходе конкурса выберут наиболее эффективные модели окружных ресурсных центров, которые реализуют программы в контексте актуальных особенностей федерального округа и социальных проблем, решение которых возможно с помощью добровольческих инициатив.

20 сентября мы запускаем конкурс на создание сети окружных ресурсных центров добровольчества. У этих центров будет очень важная функция — работать непосредственно с имеющимися на конкретной территории задачами, подходами и инфраструктурой и учитывать специфику развития темы добровольчества в каждомрегионе округа", — прокомментировала заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Екатерина Драгунова.

Деятельность по формированию окружных ресурсных центров — часть последовательной политики государства по укреплению инфраструктуры развития добровольчества. Для организации данной работы Ассоциация волонтерских центров создаст восемь некоммерческих организаций, каждая из которых получит до 50 миллионов рублей федерального финансирования, а также софинансирование со стороны субъекта. В данный момент в субъектах формируются региональные ресурсные центры, до конца года они будут созданы в 50 регионах России.

"Мы задумываемся о развитии инфраструктуры: появление окружных ресурсных центров позволит систематизировать работу по развитию волонтерства в федеральных округах, выстроить индивидуальную траекторию развития в вопросе добровольчества, увеличить количество волонтеров и волонтерских организаций в стране", ‒ сказал председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты Российской Федерации Артем Метелев.

Прием заявок завершится 10 октября.