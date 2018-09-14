Марс атакуют: земные волонтеры планируют колонизировать красную планету

Четверо смелых волонтеров в 2032 году должны высадиться на Марсе, чтобы начать колонизировать планету. Постепенно к ним присоединится еще 20 человек. Никто из них никогда не вернется обратно, и они это понимают.

Евгений Еремкин специально для проекта "Год волонтера"

Писатель Жюль Верн в 1865 году наивно считал, что человека можно закинуть в космос выстрелом из пушки. Спустя почти 20 лет отец космонавтики, ученый Константин Циолковский предположил, что за пределы атмосферы можно выйти на ракете с жидкостным двигателем. И наконец, в 1961 году человек впервые полетел в космос. Через 50 лет голландский инженер Бас Лансдорп предложил послать человека еще дальше — на Марс. Спустя два года был начат отбор добровольцев для полета на Красную планету и создания там колонии. Такие вот марсианские хроники.

Изначально первый полет добровольцев на Марс был запланирован на 2022 год, однако из-за проблем с финансированием он был перенесен на 2031 год. Программу Mars One постоянно критикуют, больше всего вопросов вызывает именно финансовая сторона. Лансдорп уверяет, что для отправки первого экипажа нужно всего 6 миллиардов долларов, но специалисты называют гораздо большую сумму, которой у голландского инженера нет. Важными остаются вопросы технического обеспечения и защиты космонавтов от радиации, а также сотня других важных моментов.

"Задержка значительна, в основном из-за финансирования. Сейчас все разрешилось, и мы готовы к новому этапу", — уверяет Бас Лансдорп, добавив, что он стартует уже в 2019 году.

"Мы вам не перезвоним"

Сумасшедшая, на первый взгляд, идея улететь за 55 миллионов километров и никогда не вернуться нашла отклик в сердцах 200 тысяч человек. Столько людей прислали анкеты, как только организаторы объявили о старте заявочной кампании. Однако программа предусматривает отправку лишь 24 человек, поэтому в шорт-лист вероятных участников попали только 100 человек. Их так и называют: Mars 100.

На новом этапе, о котором упомянул Лансдорп, из 100 отберут 40 наиболее подходящих волонтеров, наймут новых сотрудников и подпишут контракты с аэрокосмическими компаниями. Сейчас в компании Mars One на постоянной основе работают 6 человек, именно они провели онлайн-собеседования со всеми конкурсантами.

© NASA Красную планету предлагают заселить бактериями, которые переработают углекислый газ в кислород, но на это уйдут сотни лет

В первую очередь отсеивали тех, кто не отвечал базовым требованиям: эмоциональная и психическая стабильность, личная заинтересованность и мотивация. Вообще важнейшими характеристиками будущих переселенцев организаторы назвали не умение пилотировать корабль или починить марсианский грузовик, или хотя бы программирование, а стойкость, адаптируемость, креативность, любознательность и способность доверять. При отборе существовала только нижняя возрастная планка для подачи анкеты —18 лет. Космонавты должны быть физически и психически здоровы, без вредных привычек, со стопроцентным зрением (ношение линз не является препятствием), спортивны, требование по росту — от 157 до 190 сантиметров.

Кроме того, организаторы не ограничивали географию проживания конкурсантов. Для отборочного интервью было необходимо лишь говорить по-английски на самом примитивном уровне (elementary).

На данный момент прием заявок завершен, но переживать не стоит, как заявляют организаторы, новые отборы будут проходить регулярно. "Просто подпишитесь на нашу рассылку", — говорят они.

Перед отправкой пройдет "всемирное" голосование, где из 24 подготовленных волонтеров выберут четверку, которая первой ступит на Марс.

Через 1000 лет земляне будут помнить, кто был первым человеком на Марсе", — заверяют учредители Mars One.

"Я что-то нажала, и у меня все исчезло"

Перед отправкой первой команды на планету будут заброшены роботы, которые построят жилые модули, соберут солнечные батареи и подготовят все необходимое оборудование. Но кто будет его ремонтировать и поддерживать в рабочем состоянии на протяжении всей жизни? Критики программы Mars One не устают спорить, как четыре человека смогут делать всю работу?

© РИА Новости Полет до Марса займет от 7 до 9 месяцев © РИА Новости Полет до Марса займет от 7 до 9 месяцев

После распределения по командам волонтеры пройдут специальные тренинги: технический, личный и групповой. Два из четырех членов группы научатся использовать и ремонтировать все оборудование на планете, еще двое получат медицинское образование, также один космонавт получит образование в сфере геологии Марса, а другой изучит экзобиологию, то есть биологию неземных существ. Последняя специальность может оказаться вовсе не бесполезной — вероятно, марсиане сидят и ждут, когда к ним прилетят гуманоиды, чтобы вылечить зубы, например.

Кстати, одна из участниц проекта, журналистка Анастасия Степанова, начала готовиться к полету. Она окончила курсы спасателей, получает второе образование по специальности "Мехатроника и робототехника".

"Представьте: вы находитесь на планете, где больше никого нет. Вы должны иметь навыки, которые помогут выжить. Нужно знать инженерное дело, быть механиком, врачом, биологом, геологом. Если что-то случится с одним членом экипажа, его должен заменить другой", — рассказывает Анастасия в интервью РИА Новости.

На личном тренинге планируют выявить способности волонтеров приспосабливаться к марсианским условиям. Это важно, так как зайти к старому другу в соседний подъезд будет невозможно, вокруг тебя будут только три знакомых лица, и с ними придется жить долгое время.

В ходе группового тренинга состоится симуляция миссии. Космонавты будут собираться группами на несколько месяцев в году в условиях, максимально приближенных к марсианским.

"Где-то я это уже видел"

Атмосфера Марса похожа на земную, только ту, что на высоте 25 километров. Это в 2,5 раза выше средней высоты полета пассажирского самолета. Да и кислорода на Марсе маловато для дыхания, так как атмосфера почти полностью состоит из углекислого газа, поэтому снять шлем после трудового дня, закрыть глаза и вдохнуть полной грудью землянам-марсианам не удастся. Однако есть идея заселить Красную планету бактериями, которые переработают углекислый газ в кислород, но на это уйдут сотни лет.

На Земле реализовано уже несколько проектов подготовки людей для полета и проживания на Марсе. Анастасия Степанова, кроме проекта Mars One, также участвует в программе "Марс-160", в ходе которого семь добровольцев были изолированы от внешнего мира на 80 дней на исследовательской станции в пустыне штата Юта и на такой же срок в Арктике. Участники проводили все время в компании друг друга, а работали в скафандрах.

© РИА Новости / Валерий Мельников Один из членов экипажа должен стать специалистом в экзобиологии, то есть биологии неземных существ. © РИА Новости / Валерий Мельников Один из членов экипажа должен стать специалистом в экзобиологии, то есть биологии неземных существ.

В 2010 году стартовал громкий проект "Марс-500". Тогда волонтеров из разных стран заперли на 520 дней. При отборе кандидатов организаторы искали врачей, биологов, инженеров. Кроме того, требовалось знание английского и русского языков.

Задолго до этого, в 1972 году, состоялся эксперимент "БИОС-3" Красноярского института биофизики. Герметичное помещение поделили на четыре отсека: в двух выращивали растения, в третьем — водоросли, а в последнем на 180 дней разместились тридобровольца. В ходе эксперимента удалось достичь полного обеспечения экипажа водой и кислородом и на 80% — пищей.

О китайском эксперименте "Лунный дворец — 1" ("Юэгун-1") известно немного, однако по его итогам сделали вывод, что жизнеобеспечение космической базы может быть полностью автономным.

"Я не гарантирую, но шансы есть"

Пока волонтеры готовятся к полету, который состоится только через 13 лет, критики продолжают спорить о том, сколько это может стоить, какие корабли нужны, сколько протянет команда под интенсивным радиоактивным излучением.

Тем временем организаторы уверено заявляют: "Наша миссия — основать человеческое поселение на Марсе".

"Я не могу гарантировать, что мы это сделаем, но у нас неплохие шансы", — говорит Лансдорп.