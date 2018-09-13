"Рука из 3D-принтера": волонтеры печатают протезы инвалидам по всему миру

Проблема обеспечения инвалидов протезами кистей рук остается нерешенной во многих странах мира. Исследователь из Технологического института Рочестера (США) Джон Шуль создал некоммерческий проект e-NABLE по изготовлению недорогих и функциональных протезов кистей рук для инвалидов и привлек к его работе волонтеров из разных стран мира. Сегодня проект объединяет несколько тысяч волонтеров, одни из которых печатают части протезов на собственных 3D-принтерах, другие собирают их, а третьи проверяют на пригодность к использованию. Джон Шуль посетил международный фестиваль Moscow Maker Faire 2018, организованный лабораторией FabLab НИТУ "МИСиС", и рассказал корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня" о возможностях волонтерских проектов в социальной сфере.

- Господин Шуль, как возникла идея разработки протезов, и как появился проект e-NABLE?

— Идея возникла лет пять назад. Как-то вместо того, чтобы готовиться к занятиям со своими студентами, я смотрел ролики на YouTube и случайно наткнулся на видео о плотнике из ЮАР, который лишился руки в результате производственной травмы. Он нашел кукольника в штате Вашингтон, который сделал для него протез на специальных нитях. В видео пояснялось, что они работали вместе около года и придумали простую механическую руку, сделанную на 3D-принтере. Плотник и кукольник поняли, что таким образом могут помочь многим детям, которые родились без пальцев, и загрузили свои разработки в интернет. Тогда я узнал об этом впервые.

В то же утро оставил свой комментарий под этим видео. Я написал, что создал веб-приложение "мэшап" на Google Maps. Если у вас есть 3D-принтер и вы хотите помочь людям, которым нужна рука, или если вы знаете таких людей, вы можете прикрепить на карту "булавку". Это был эксперимент. В тот вечер на карте было уже семь булавок, а через несколько недель – 70.

© пресс-служба НИТУ МИСиС Джон Шуль © пресс-служба НИТУ МИСиС Джон Шуль

Люди начали звонить мне и спрашивать, а что же дальше? Так я создал группу в Google+ под названием e-NABLE, и мы начали сотрудничать. Этот проект занимал все мое время. Так все и началось.

- Почему вы решили полагаться только на волонтеров в производстве и распространении протезов?

— Волонтерам зачастую удается решить те вопросы, которые не смогли решить государство, корпорации и неправительственные организации. Им не нужно зарабатывать деньги, не нужна формальная квалификация. Так как очень многие инвалиды-ампутанты не получают вообще ничего, работа волонтеров очень ценна.

Оказалось, что мы можем воспользоваться тем, что у кого-то в мире есть 3D-принтеры, и их владельцы устали изготавливать на них побрякушки и всякую ерунду. Вместо этого они могут реально помочь кому-то, придумать новые решения и применить их на практике. Это приносит волонтерам огромное удовольствие и воодушевление.

- Есть ли у вас волонтеры из России?

— Насколько мне известно, у нас нет волонтеров из России, что удивительно. Наверное, пора исправить эту ситуацию.

- Насколько доступнее стали протезы инвалидам, благодаря работе волонтеров?

— В большинстве стран мира, если ты теряешь ногу, ты либо становишься уличным попрошайкой, либо получаешь протез ноги, чтобы передвигаться. Что касается протезов верхних конечностей, то они доступны только жителям развитых стран. В других частях света инвалидам приходится обходиться без руки.

Как правило, это несложно. Но у безрукого человека могут возникнуть определенные сложности в общении с людьми. Поэтому эти устройства, даже будучи лишь отдаленным подобием настоящей кисти или протеза, разработанного врачами, могут принести огромную пользу детям, которых больше не будут дразнить сверстники (часто протезы даже становятся предметом зависти). Взрослые же смогут держать своих детей за руку или выполнять вместе с ними какую-то работу.

Несмотря на то, что мы пока помогли лишь пяти тысячам людей, альтернативой для этих людей было просто отсутствие конечности. Думаю, мы можем помочь гораздо большему числу инвалидов.

- Какая история вас больше всего впечатлила?

— Несколько недель назад в Гондурасе я познакомился с потерявшим обе руки человеком, который получил протез в рамках проекта e-NABLE всего год назад. И он сказал, что пользуется им каждый день. Я спросил: "В чем его основная польза"? В тот момент он держал за руку свою трехлетнюю дочь: "Вот это самое важное, для чего мне нужен этот протез". Девочка держалась за него очень крепко, видно, что у нее были очень теплые отношения с отцом, и благодаря искусственной руке они могли гулять вместе.

Это подтверждает крайне важную социальную функцию протезов, для выполнения которой они даже не должны быть устройствами медицинского уровня. История с отцом и дочерью еще раз помогла мне осознать всю значимость того, что мы делаем, даже если наши протезы несовершенны.

- В каком направлении вы планируете развивать проект e-NABLE?

— Все началось с того, что мы создали пальцы для людей, у которых была ладонь, но не было пальцев. Затем мы разработали ладонь, которая управляется запястьем. Далее мы изготовили предплечье, которое управляется локтем (при условии, что он у вас есть). Потом мы придумали механический локоть. Если у вас одна рука рабочая, то вы можете сами закрепить и отрегулировать его, и эта искусственная конечность сможет держать предметы. Теперь мы работаем над "суставами" и "хрящами". В дальнейшем планируем сформировать все необходимое по длине всей руки. Мы также работаем над нижними конечностями.

На мой взгляд, в проекте e-NABLE важны не только 3D-печать и протезирование, но и понимание того, что сотни тысяч людей во всем мире имеют доступ к 3D-технологиям и рады сделать что-то важное для тех, кто в этом нуждается.

Моя цель – расширить модель проекта за рамки 3D-печати и протезирования и создавать разные устройства, помогающие, в том числе, инвалидам.

- Может ли такой вид сотрудничества, на ваш взгляд, решить другие проблемы человечества?

— Да, конечно. Эта модель волонтерства и партнерства с людьми, которые нуждаются в помощи, позволяет сделать что-то значимое не для прибыли и развития бизнеса. Конечно, было бы замечательно, если бы волонтеры могли попутно что-то зарабатывать, но это встречается очень редко. Тем не менее, мы чувствуем моральную отдачу, прилив энергии и иногда получаем "побочный эффект" в виде заработка.

Эта модель добровольной филантропии, "создателей на благо", помогает тем людям, которым не смогли помочь ни государство, ни компании, ни неправительственные организации. Поэтому мировое сообщество волонтеров, изобретателей и людей, умеющих сотрудничать и решать уникальные задачи за очень небольшие средства — это новая возможность для решения проблем. Это движение может стать своего рода "четвертым столпом" общества, наряду с правительствами, корпорациями, неправительственными организациями, и заполнить пробелы в их работе.