Совет по развитию добровольчества открылся в Хабаровском крае

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Хабаровском крае открылся совет по развитию добровольчества, говорится в сообщении на портале "Добровольцы России".

"Создание совещательного и консультативного органа — еще один шаг к внедрению в регионе стандарта поддержки добровольчества, разработанного Агентством стратегических инициатив. В числе его основных функций — выявление региональных и местных барьеров, препятствующих развитию волонтерства, обобщение рекомендаций по вопросам развития движения", — отметил председатель комитета по молодежной политике правительства края Евгений Демин.

В совет войдут руководители добровольческих движений и организаций региона, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления. Председателем станет губернатор, которому члены совета будут направлять предложения напрямую.

В Хабаровском крае на сегодняшний день насчитывается более 100 добровольческих организаций и свыше 9 тысяч постоянно занятых волонтеров, большинство из которых — школьники и студенты. При этом количество жителей региона, вовлеченных в добровольческую деятельность, превышает 27 тысяч человек.