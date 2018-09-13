Волонтеры помогут провести мотивационный форум для воспитанников детдомов

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Волонтерское движение "Мосволонтер" объявило о наборе добровольцев для участия в мотивационном форуме для воспитанников детских домов, который состоится 20 сентября, сообщается на официальном сайте организации.

Более 130 воспитанников и выпускников детских домов смогут узнать о новых профессиях, попробовать себя в них, пройти мини-собеседования в известных российских и международных компаниях, записаться на стажировку, а также получить результаты компьютерной профдиагностики в рамках форума.

Форум организует фонд поддержки семьи и детей "Хранители детства" при поддержке департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

"Фонд "Хранители детства" реализует программу корпоративного наставничества. Вместе с государственными организациями и компаниями-партнерами фонд помогает подросткам из детских домов, из приемных и кризисных семей осознанно подойти к выбору профессии, выстроить план личного и профессионального развития при поддержке наставников, получить первый успешный опыт работы", — отмечается на сайте.