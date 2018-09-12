Объявлен прием заявок на конкурс "Регион добрых дел"

МОСКВА, 12 сен ‒ РИА Новости. Федеральное агентство по делам молодежи дало старт всероссийскому конкурсу лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел". Заявки от субъектов РФ принимаются до 1 октября, сообщает пресс-служба Года добровольца.

Масштабный конкурс запущен с целью выявления и поддержки лучших практик и, по словам организаторов, позволит выявить регионы, в которых выстроено эффективное взаимодействие между органами власти, общественными организациями и волонтерами, а также станет драйвером для отстающих в этой сфере субъектов страны.

Регионы, представившие лучшие программы поддержки добровольчества, получат субсидии в размере до 15 миллионов рублей. Итоги конкурса будут опубликованы после 20 октября на сайте Росмолодежи, а церемония награждения победителей пройдет в декабре в рамках Международного форума добровольцев в Москве.