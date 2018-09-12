Год волонтера
Образовательное волонтерство: знания – каждому!
© РИА Новости / Евгений Одиноков
(обновлено: 16:07 12.09.2018)
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Образовательное волонтерство: знания – каждому!

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Образовательное волонтерство — сфера добровольческой деятельности, которая позволяет оказать помощь людям в одной из самых значимых областей — получении знаний. Оно подразумевает преподавание на безвозмездной основе по программам общего и дополнительного образования, организацию мастер-классов, научных лагерей, экспедиций и олимпиад.

Социальное волонтерство: доброволец широкого профиля
© РИА Новости / Артем Житенев
Социальное волонтерство: доброволец широкого профиля

Больше образования, хорошего и разного

На первый взгляд, сейчас, в эпоху интернета и технологий дистанционного обучения, проблем с получением образования быть не должно. Однако все не так однозначно: далеко не любые знания можно освоить с экрана компьютера и не у всех есть возможность воспользоваться современными технологиями.

Исследование, проведенное фондом "Национальные ресурсы образования" совместно с региональными отделениями Общероссийского народного фронта в 2017 году, показало, что в России около трети детей не получают дополнительного образования из-за нехватки мест или средств на его оплату. В некоторых случаях банально не хватает преподавателей, готовых вести занятия. Именно поэтому в России педагоги-волонтеры востребованы прежде всего в сфере детского дополнительного образования.

© РИА Новости / Александр КряжевВолонтеры в сфере образования – это, как правило, студенты, педагоги и специалисты в разных областях, а иногда и просто увлеченные каким-либо делом люди, которым есть чем поделиться.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Волонтеры в сфере образования – это, как правило, студенты, педагоги и специалисты в разных областях, а иногда и просто увлеченные каким-либо делом люди, которым есть чем поделиться.

Если говорить о мире в целом, то ситуация с доступностью знаний представляется куда более сложной. Миллионы людей в развивающихся странах неграмотны, поэтому многие волонтерские программы так часто проводятся в сфере начального образования — и для детей, и для взрослых.

Кто может стать волонтером?

Волонтеры в сфере образования — это, как правило, студенты, педагоги и специалисты в разных областях, а иногда и просто увлеченные каким-либо делом люди, которым есть чем поделиться. Направление обучения может любым: гуманитарным, научно-техническим, художественным, декоративно-прикладным, физкультурно-спортивным — все зависит от того, какими навыками обладает волонтер.

С 2017 года в России работает проект ОНФ "Равные возможности — детям", цель которого — обеспечить каждого ребенка возможностью бесплатно посещать секции. Волонтеры в рамках проекта создают в школах и детских лагерях кружки, организуют проведение бесплатных занятий дополнительного образования по самым разным направлениям — от кролиководства и бисероплетения до робототехники.

Всех волонтеров проекта "Равные возможности — детям" готовят к работе. Они проходят собеседование с координатором, на котором обсуждаются образование, квалификация, опыт работы с детьми, а в некоторых случаях проходят дополнительное обучение.

Волонтер на социально-культурной акции Библионочь в Российской государственной детской библиотеке
© РИА Новости / Владимир Песня
Искусство в массы: зачем становятся культурными волонтерами

Разнообразные организации по всему миру, в том числе ООН, также предлагают стать волонтером в сфере образования. Как правило, это подразумевает работу за границей, в развивающихся странах. Такое волонтерство дает возможность посмотреть мир, изучить менталитет и культуру разных стран. В зависимости от организатора в волонтерских программах может оплачиваться перелет до места работы, проживание, питание и медицинская страховка. От волонтеров требуется, как правило, высшее образование и отличное владение иностранным языком.

В поисках смысла

Не секрет, что перед многими рано или поздно встает вопрос о смысле существования. В работе и увлечениях не всегда можно полностью реализовать свои способности… А возможность поделиться жизненным опытом, навыками и знаниями с теми, кто в этом нуждается, реализовать творческий потенциал в преподавании может дать ощущение, что жизнь прожита не зря. Научить кого-то тому, что сам умеешь и любишь делать, — это еще и способ оставить след на земле.

Если у вас есть истории о волонтерах в сфере образования, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

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