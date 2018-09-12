Полиция и волонтеры ищут пропавшую в Челябинской области школьницу

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сен – РИА Новости. Полиция и волонтеры ведут поиск 16-летней школьницы в Челябинской области, которая не вернулась в понедельник вечером домой, следственные органы начали проверку, сообщило во вторник СУСК РФ по региону.

"В понедельник в городе Копейске в вечернее время после прогулки не вернулась домой 16-летняя школьница Екатерина Маврина. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

В настоящее время силами правоохранительных органов и волонтеров ведется поиск ребенка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняет следственное управление.

По данным областной полиции, заявление от родственников поступило в день пропажи школьницы.

Как сообщает местный информресурс Chekyabinsk.ru, со слов мамы девочки, дочка гуляла вечером с подругами, но неожиданно отдала подруге очки и телефон, сказав, чтобы та принесла их завтра в школу, и сообщила, что уходит домой. Но дома она так и не появилась.