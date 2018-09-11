Лучшие добровольческие проекты получили поддержку от "Волонтеров Победы"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Тульской области завершился всероссийский форум "Готов к победам". Его участниками стали 800 активистов добровольческих организаций из малых городов и сел из 75 регионов России.

На церемонии закрытия были объявлены 16 проектов — победителей грантового конкурса, которые были включены в план деятельности всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" на 2019 год. Они получат финансовую поддержку в размере от 50 до 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба движения.

В числе лучших инициатив — проведение исторических реконструкций и квестов, организация местных слетов и форумов добровольцев, формирование музейных экспозиций в школах и библиотеках, создание семейных волонтерских отрядов.

Также на форуме руководитель движения "Волонтеры Победы", член Общественной палаты Российской Федерации Ольга Амельченкова презентовала шесть новых направлений и проектов, которые будут реализовываться в 2019 году. В их число вошли многоступенчатая система обучения добровольцев "Моя победа" (курсы по развитию управленческих и так называемых гибких навыков, а также занятия по литературе, музыке, изобразительному искусству, расширяющие кругозор), проект "Медиапобеда", направленный на сохранение исторической памяти и обучение волонтеров навыкам и знаниям в сфере медиа, а также инициатива "Моя история" — помощь в составлении семейного древа и работе с архивными документами.

Войти в федеральную команду по одному из направлений можно, прислав резюме на почту vsezapobedu@gmail.com до 1 октября.

Форум "Готов к Победам" стал первым федеральным форумом, который собирает организаторов добровольческой деятельности из малых городов и сел. Мероприятие проходит в рамках Года добровольца (волонтера) в России.