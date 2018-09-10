В Тульской области завершился форум "Готов к победам"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Шестой, заключительный образовательный день всероссийского форума "Готов к победам" был посвящен обучению волонтеров тому, как провести мероприятие и не выгореть эмоционально, сообщает пресс-служба движения "Волонтеры Победы".

День начался со встречи с народным артистом РСФСР, писателем, юмористом, телеведущим Евгением Петросяном, который рассказал добровольцам о том, как борется со стрессом, о необходимости смеяться даже в самых сложных ситуациях, о своих наставниках, волнении перед выступлением и как он с ним справляется.

Я испытываю чувство уважения и благодарности людям, неравнодушным к другим людям. В волонтерстве проявляются самые прекрасные, добрые черты, чувства, желания, и я искренне говорю вам спасибо", — сказал Евгений Петросян.

В течение образовательного дня для волонтеров прошли тренинговые сессии по направлениям "Ветераны. История от первого лица", "Памятные места. Наследие Победы", "Современные форматы. История по-нашему", "СМИ. Пишем об истории, пишем историю", "Наши Победы. Страна возможностей".

Вечером состоялось закрытие форума, на котором были награждены авторы лучших проектов — 16 проектов-победителей будут включены в план основных мероприятий движения в 2019 году и получат финансовую поддержку в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Торжественная церемония закрытия завершилась концертной программой.