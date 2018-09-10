Год волонтера
Более 600 волонтеров поучаствуют в проведении ВЭФа в Приморье
© РИА Новости / Алексей Даничев
(обновлено: 11:55 10.09.2018)
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Более 600 волонтеров поучаствуют в проведении ВЭФа в Приморье

МОСКВА, 10 сент — РИА Новости. Более 600 волонтеров будут помогать гостям и участникам четвертого Восточного экономического форума, который будет проходить на острове Русский 11-13 сентября, говорится в сообщении на сайте администрации Приморского края.

Около 6 тысяч волонтеров примут участие в Чистых играх во Всемирный день чистоты
© РИА Новости / Максим Блинов
6 тысяч волонтеров заявлено на "Чистые игры" во Всемирный день чистоты

"Уверен, что наши волонтеры представят регион на самом высоком уровне", — заявил вице-губернатор региона Дмитрий Братыненко во время встречи с представителями молодежных объединений.

Все волонтеры уже прослушали курс лекций и сдали экзамен, по результатам которого были распределены по функциональным направлениям. Добровольцы будут работать на информационных стойках, встречать делегации, помогать при оформлении аккредитации и администрировании комнат переговоров.

При отборе на работу на форуме учитывались знание кандидатом иностранных языков, уровень коммуникабельности, опыт работы на предыдущих форумах и других международных мероприятиях.

Стартовый день IV Восточного экономического форума
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВЭФ-2018 проходит на площадке Дальневосточного федерального университета.Стенды различных компаний на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЭФ-2018 проходит на площадке Дальневосточного федерального университета.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкГлавная тема форума в этом году — "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".Генеральный директор АО Корпорация развития Дальнего Востока Денис Тихонов во время интервью у стенда Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Главная тема форума в этом году — "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДеловая программа строится по четырем основным направлениям.Посетитель осматривает макет ТЭЦ «Восточная» на стенде российской энергетической компании ПАО РусГидро
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Деловая программа строится по четырем основным направлениям.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПервое — "Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги " — посвящено модернизации региона как территории опережающего развития.Посетитель на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Первое — "Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги " — посвящено модернизации региона как территории опережающего развития.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкНаправление "Отраслевые приоритеты Дальнего Востока" посвящено отраслям, которые обеспечат экономический рост региона в ближайшие годы.Логотип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Направление "Отраслевые приоритеты Дальнего Востока" посвящено отраслям, которые обеспечат экономический рост региона в ближайшие годы.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкБлок "Создание условий для жизни людей" касается демографии, здравоохранения, образования, науки, культуры и развития городской среды на Дальнем Востоке.Девушка у стойки информации на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Блок "Создание условий для жизни людей" касается демографии, здравоохранения, образования, науки, культуры и развития городской среды на Дальнем Востоке.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкБлок "Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества" посвящен обсуждению перспектив экономической кооперации региона с соседними странами.Посетитель у стенда ПАО НК Роснефть на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Блок "Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества" посвящен обсуждению перспектив экономической кооперации региона с соседними странами.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМероприятия ВЭФ продлятся до 13 сентября.Стенд телеканала RT на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Мероприятия ВЭФ продлятся до 13 сентября.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрограмма форума также включает образовательный молодежный день. Эксперты и гости ВЭФ прочитают лекции для студентов Дальневосточного федерального университета.Посетители на стенде Кузбасс на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Программа форума также включает образовательный молодежный день. Эксперты и гости ВЭФ прочитают лекции для студентов Дальневосточного федерального университета.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВыступление артистов у павильона "Камчатка" на площадке павильонов выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.Выступление артистов у павильона Камчатка на площадке павильонов выставки Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Выступление артистов у павильона "Камчатка" на площадке павильонов выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ этом году в ВЭФ принимают участие выпускники программы кадрового управленческого резерва и победители всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".Посетитель на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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В этом году в ВЭФ принимают участие выпускники программы кадрового управленческого резерва и победители всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкНовые лидеры расскажут о системе социальных лифтов в стране.Российский многоцелевой вертолёт Ка-62 на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Новые лидеры расскажут о системе социальных лифтов в стране.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГенеральным информационным партнером Восточного экономического форума выступает МИА "Россия сегодня".Посетители на стенде Кузбасс на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральным информационным партнером Восточного экономического форума выступает МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРобот-помощник на стенде ПАО "Русгидро".Робот-помощник на стенде ПАО «Русгидро» на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Робот-помощник на стенде ПАО "Русгидро".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЧетвертый Восточный экономический форум.Логотип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Четвертый Восточный экономический форум.
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