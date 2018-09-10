Более 600 волонтеров поучаствуют в проведении ВЭФа в Приморье

МОСКВА, 10 сент — РИА Новости. Более 600 волонтеров будут помогать гостям и участникам четвертого Восточного экономического форума, который будет проходить на острове Русский 11-13 сентября, говорится в сообщении на сайте администрации Приморского края.

"Уверен, что наши волонтеры представят регион на самом высоком уровне", — заявил вице-губернатор региона Дмитрий Братыненко во время встречи с представителями молодежных объединений.

Все волонтеры уже прослушали курс лекций и сдали экзамен, по результатам которого были распределены по функциональным направлениям. Добровольцы будут работать на информационных стойках, встречать делегации, помогать при оформлении аккредитации и администрировании комнат переговоров.

При отборе на работу на форуме учитывались знание кандидатом иностранных языков, уровень коммуникабельности, опыт работы на предыдущих форумах и других международных мероприятиях.