18 сентября завершится прием заявок на конкурс "Молоды душой"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Срок приема заявок на всероссийский грантовый конкурс поддержки социальных проектов "Молоды душой" завершится 18 сентября в 23.59 мск, сообщает портал "Добровольцы России".

Лучшие социальные практики "серебряных" волонтеров выберут для участия в очном финальном отборе, который пройдет 1 и 2 октября в рамках третьего Всероссийского форума "серебряных" добровольцев в Уфе.

Проекты-победители получат грант, а также поддержку в реализации проекта со стороны организаторов конкурса.

Регистрация участников конкурса осуществляется в ЕИС "Добровольцы России".