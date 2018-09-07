Участникам форума "Готов к победам" рассказали о создании идеальной команды

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Третий день всероссийского образовательного форума волонтеров Победы "Готов к победам" был посвящен взаимодействию в команде и оценке ее эффективности, сообщается на официальном сайте движения.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков рассказал участникам форума о проектах общества и призвал помнить нашу истинную историю.

Все наши проекты направлены на то, чтобы наша молодежь знала историю, верила в нашу страну, чтобы умела объяснять, что есть правда, а что — ложь, чтобы не было фальсификации истории. Я призываю помнить и любить нашу историю, помнить о своей семье, сохранять семейное древо. Если у тебя есть корни, то у тебя есть опора на свою семью, значит, ты настоящий гражданин своей страны", — подчеркнул Мягков.

О том, как создать идеальную команду, волонтерам рассказали советский футболист, российский футбольный тренер, депутат Государственной Думы Валерий Газзаев, советские хоккеисты, двукратные олимпийские чемпионы Александр Кожевников и Алексей Касатонов и пятикратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России Наталья Ищенко.

"Успех команды невозможен без грамотного наставника и руководителя. Также для команды важно уважать своих соперников. И, безусловно, необходимо работать над собой. Нужно стремиться к тому, чтобы становиться лучше", — рассказала Ищенко.