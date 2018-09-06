На проекты "серебряных" волонтеров выделено 4 миллиона рублей

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. На всероссийский грантовый конкурс проектов развития "серебряного" волонтерства "Молоды душой" до 18 сентября продолжается прием заявок, сообщает пресс-служба "Года добровольца (волонтера)" в России. Грантовый фонд конкурса составляет 4 миллиона рублей.

Средства будут распределены между победителями в номинациях: "Наставничество", "Социальная помощь", "Просвещение", "Забота о природе" и "Профессиональная помощь". Каждая заявка может претендовать на грант в размере от 50 до 150 тысяч рублей. Помимо финансирования, лучшие проекты получат административную, информационную и методическую поддержку.

Победителей конкурса определят во время очного этапа, который будет проходить 1-2 октября в Уфе в рамках III Всероссийского форума "серебряных" добровольцев. На него будут приглашены авторы проектов, которые успешно пройдут экспертную оценку.

Конкурс является частью федеральной программы "Молоды душой" по улучшению качества жизни и реализации творческого, профессионального, личностного потенциала граждан старшего возраста. Программа реализуется Ассоциацией волонтерских центров совместно с благотворительным фондом "Память поколений".