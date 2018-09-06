На фестивале "Душевная Москва" расскажут о донорском движении

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Участники фестиваля "Душевная Москва" смогут проверить свои знания о донорстве крови и ее компонентов и поучаствовать в игровой активности "Собери завтрак донора", сообщается на официальном сайте службы крови.

В лектории фестиваля будут показаны видеоролики о московском донорском движении, а также пройдет обучающая презентация "Московский ресурсный центр по донорству крови ‒ площадка для развития добровольческой активности".

"Участники фестиваля "Душевная Москва" получат информацию о добровольческом донорском движении Москвы, смогут проконсультироваться по вопросам организации донорских акций, участия в московском донорском марафоне "Достучаться до сердец", образовательной программе Учебно-методического центра для организаторов донорского движения", ‒ говорится в сообщении Национального фонда развития здравоохранения.