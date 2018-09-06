Волонтеры Победы презентовали новые проекты в Туле

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. 5 сентября в Туле состоялась встреча участников всероссийского образовательного форума волонтеров Победы "Готов к победам" с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, где участники рассказали о программе форума и презентовали новые проекты, сообщается на официальном сайте движения.

Олег Барышевский из Курской области представил проект "Моя история", в рамках которого волонтеры помогают в изучении семейных архивов и составлении генеалогического древа. Валерия Суровцева из Крыма рассказала о проекте "Медиапобеда", направленном на создание позитивного и просветительского контента с помощью медиа. Андрей Кумаргей из Белгородской области презентовал "Международный волонтерский корпус 75-летия Победы", цель проекта — сплотить граждан разных стран вокруг общей истории.

Хочу сказать спасибо за вашу включенность, за то, что вы сохраняете нашу историю, противостоите тем, кто пытается ее переписать. Подвиги наших дедов и прадедов — самое святое. Все ваши начинания мы готовы поддерживать", — поблагодарил Алексей Дюмин.

5 сентября также был дан старт образовательной программе форума. Главная тема — развитие компетенций волонтера. Первый образовательный день форума был посвящен внутренней и внешней мотивации.

В завершение образовательной программы состоялся предпремьерный показ кинокартины "Братство" и ее обсуждение с режиссером Павлом Лунгиным и российским актером, исполнителем роли летчика Александра Васильева, Вячеславом Шихалеевым.