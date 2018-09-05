В Тульской области стартовал волонтерский форум "Готов к победам"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Тульской области 4 сентября начал работу Всероссийский образовательный форум волонтеров Победы "Готов к победам", который объединил 800 активистов добровольческих организаций из малых городов и сел из 75 регионов России, сообщается на официальном сайте ВОД "Волонтеры Победы".

В течение всего форума добровольцы будут принимать участие в квесте "Песок времени". Каждый день по итогам работы в мероприятиях образовательной и внеучебной программы команды будут получать баллы — песок, и наполнять им колбы своих команд. В последний день форума будет выявлена самая продуктивная команда.

В рамках вводной встречи с волонтерами декан факультета архивного дела Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета Елена Малышева рассказала участникам о новом проекте волонтеров Победы "Моя история".

"Сегодня общество хочет знать свою историю. Но сделать это силами только профессиональных историков и архивистов практически невозможно. Поэтому именно здесь волонтеры могут помочь жителям нашей страны найти информацию о своих родственниках, проконсультировать их в том, как правильно взаимодействовать с государственными архивами, сохранить ту семейную информацию, которая сейчас есть", — отметила она.

В свою очередь начальник отдела реализации патриотических проектов Роспатриотцентра Александр Понарин рассказал участникам форума о лучших проектах и практиках.

Добровольцев ждет насыщенная образовательная программа по пяти направлениям: "Ветераны. История от первого лица", "Памятные места. Наследие Победы", "Современные форматы. История по-нашему", "СМИ. Пишем об истории, пишем историю", "Наши Победы. Страна возможностей".

Отдельным направлением станет конвейер проектов, где добровольцы смогут получить консультации по планированию и развитию своих инициатив. 18 проектов, выбранных по итогам оценок экспертов и народного голосования, будут включены в план основных мероприятий ВОД "Волонтеры Победы" в 2019 году и получат финансовую поддержку от 50 до 100 тысяч рублей. Своим опытом с добровольцами поделятся эксперты и гости форума — Герои России, депутаты Государственной Думы РФ, космонавты, артисты, режиссеры и спортсмены.

Всероссийский образовательный форум "Волонтеры Победы — "#ГотовКпобедам" станет первым федеральным форумом в России, который делает акцент на обучении организаторов добровольческой деятельности из малых городов и сел.