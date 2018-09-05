АВЦ запускает программу по развитию детского добровольчества "Ты решаешь!"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Год добровольца Ассоциация волонтерских центров совместно с Российским движением школьников при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации запускает программу по развитию детского добровольчества "Ты решаешь!", сообщает портал "Добровольцы России".

Программа направлена на формирование широкой сети школьных волонтерских отрядов в общеобразовательных организациях, их методическое сопровождение, обучение активистов, реализацию совместных межшкольных социальных акций и проектов, а также укрепление сообщества неравнодушных юных добровольцев через их участие в ключевых ежегодных событиях.

Также в рамках программы в период с 15 по 30 сентября 2018 года пройдет традиционная всероссийская акция "Добрый урок. Создай свой волонтерский отряд", посвященная привлечению детей и подростков к социальной активности.

Проведение урока возможно в двух вариантах: в очном формате или в виде онлайн-урока в единый день проведения акции. Чтобы принять участие в онлайн-уроке, необходимо с 10 сентября пройти регистрацию на сайте http://добрыйурок.рф.