Путин отметил гуманистические идеи всероссийского форума "Волонтеры Победы"

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников всероссийского молодежного образовательного форума "Волонтеры Победы" с открытием мероприятия и отметил благородные гуманистические идеи форума.

Более 800 волонтеров из 85 регионов России обменяются опытом на форуме "Волонтеры Победы", который пройдет в Тульской области с 4 по 10 сентября. Форум пройдет на республиканской учебно-тренировочной базе "Ока" в Алексине.

"Приветствую вас по случаю открытия форума, который объединил добровольцев, руководителей муниципальных штабов всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", представляющих малые города и села нашей страны. Важно, что благородными гуманистическими идеями "Волонтеры Победы" привлекают в свои ряды все больше сторонников, укрепляют свой созидательный потенциал", — говорится в телеграмме главы государства, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что программа форума насыщена и разнообразна, включает содержательные лекции и дискуссии по широкому кругу проблем, стоящих перед движением. "Это поддержка ветеранов, благоустройство военных захоронений, сбережение памяти о героях и ратных страницах отечественной истории… Уверен, что форум пройдет в творческой, конструктивной атмосфере, принесет ощутимую пользу всем, кто собрался в эти дни на гостеприимной тульской земле", — отметил президент.