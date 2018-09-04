Всероссийский форум "Волонтеры Победы" пройдет в Тульской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Более 800 волонтеров из 85 регионов России обменяются опытом на форуме "Волонтеры Победы", который пройдет в Тульской области с 4 по 10 сентября.

Форум пройдет на республиканской учебно-тренировочной базе "Ока" в Алексине.

"В нем планируется участие 370 лидеров региональных и муниципальных общественных организаций, активных участников добровольческого сообщества, медиаспециалистов, представителей профессионального сообщества, руководителей крупных гражданских проектов из 85 регионов страны. Всего планируется свыше 800 участников", — говорится в сообщении правительства Тульской области.

По данным Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), которое является одним из организаторов, на форуме будут работать образовательные площадки по направлениям: работа с ветеранами, благоустройство памятных мест, современные форматы изучения истории, СМИ, современные достижения России. Запланированы встречи с Героями России, известными артистами и спортсменами, представителями органов власти, которые поделятся с добровольцами личными историями.

"Отдельным направлением работы форума станет конвейер проектов, на котором каждый участник сможет получить консультацию по планированию и развитию своего гражданско-патриотического проекта. На форуме будет разыграно 18 грантов от 50 до 100 тысяч рублей на реализацию гражданско-патриотических добровольческих проектов в малых городах и селах", — информирует Росмолодежь.

Отмечается, что мероприятие станет единственным федеральным форумом в России, который делает акцент на обучении организаторов добровольческой деятельности из малых городов и сел.