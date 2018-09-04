Волонтеры из пяти стран изготовят 1000 сердец для детских хосписов

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. 8 сентября в 15 городах России, а также в Казахстане, Литве, Испании и Великобритании пройдут мастер-классы "Мастерские добра", в рамках которых волонтеры изготовят 1000 сердец для подопечных детских хосписов, сообщается на официальном сайте организатора — фонда "ДаДобро".

Изготовленные сердца волонтеры передадут в московский детский хоспис "Дом с маяком", затем эти творческие работы будут продаваться на благотворительных ярмарках и аукционах, а все вырученные с продаж средства пойдут на нужды подопечных хосписа.

Мастерить сердца будут также подопечные из подшефных социальных учреждений — детских домов, социально-реабилитационных центров, пансионатов для престарелых людей. Мастер-классы проведут педагоги — художники и мастера рукоделия. За урок каждый участник сможет сделать два сердца — одно оставит себе как память об акции, а второе передаст благотворительному фонду "ДаДобро".