В Москве пройдет квест в полной темноте и тишине

МОСКВА, 3 сент — РИА Новости. 5 и 8 сентября в Москве пройдет необычный квест: участники должны выполнять задания, погрузившись в полную темноту или тишину. Игра организована социальным проектом Dislife, порталом для людей с инвалидностью.

Как сообщили организаторы, квест состоит из двух частей: участники, разбившись на команды, должны выполнять задания сначала в полной темноте, а затем — в тишине, лишившись таким образом возможности использовать привычные способы взаимодействия. Участники смогут испытать себя, получить новый опыт и впечатления, а также узнать мир других людей — тех, кто не слышит или не видит.

Проводниками команд станут незрячие и неслышащие люди. В финале состоится "Слепой стендап" — представление о жизни незрячего человека в большом городе. По итогам мероприятия будет определена команда-победитель, которая получит памятные призы.

Игра организована в рамках развития проекта оперативной волонтерской помощи "Dislife. Люди помогают" — онлайн-площадки, где люди с инвалидностью могут оставлять запросы о помощи (погулять, помочь добраться куда-либо и так далее), а желающие — откликаться. Также сервисом могут пользоваться социальные проекты и благотворительные фонды, которые ищут волонтеров на мероприятия или для собственной школы волонтеров.

Квест проводится при поддержке комитета общественных связей города Москвы и Фонда президентских грантов.

"Мы хотим, чтобы наши проекты не были очередной площадкой, где людям с инвалидностью преподносят что-то на блюдечке с голубой каемочкой. Мы рассчитываем на самостоятельные действия людей, хотим побуждать их к действию. Вот почему наш квест — не просто проект для знакомства с миром людей с нарушениями зрения и слуха. И совсем не про то, что слабым надо помогать. Он о том, что нужно действовать вместе и делиться друг с другом своим опытом", — рассказал основатель и руководитель Dislife Юрий Ковалев.