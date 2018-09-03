Волонтеры напомнили жителям России о дальневосточной Победе

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. 2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, волонтеры Победы провели всероссийскую акцию "Дальневосточная Победа". На Дальнем Востоке и в других регионах России добровольцы вышли на улицы, площади и скверы городов, чтобы рассказать о заключительном этапе Второй мировой войны и истории ленты-символа (копии ленты медали "За Победу над Японией"), сообщается на официальном сайте Росмолодежи.

На Корабельной набережной Владивостока возложили цветы к Вечному огню, где все желающие могли получить муаровую ленту от волонтеров Победы.

Акция также прошла на самых оживленных улицах и площадях города-героя Волгограда. Волонтеры раздали горожанам символ дальневосточной Победы и рассказали об истории символа Победы над Японией и окончания Второй мировой войны.

Мы всегда отмечаем великий день в истории нашей страны — День Победы! Но не стоит забывать, что сотни русских солдат после капитуляции Германии отправились защищать родину на Дальний Восток. Волонтеры Победы всей страны считают, что 2 сентября 1945 года достойно памяти и чести", — отметила региональный руководитель "Волонтеров Победы" в Волгоградской области Анастасия Шейкина.

В поселке Видяево Мурманской области волонтеры раздали жителям фронтовые конверты-треугольники с информацией о советско-японской войне и биографией Кирилла Мерецкова, командовавшего 1-м Дальневосточным фронтом, который нанес главный удар по японским войскам в Маньчжурии. Также в этот день волонтеры благоустроили территорию у памятника советскому моряку-подводнику времен Второй мировой войны Федору Видяеву.

Волонтеры Победы навестили ветеранов, принимавших участие в боевых действиях на Дальнем Востоке в ходе Второй мировой войны.

"Многим известно, что символом Победы в Великой Отечественной войне является георгиевская ленточка. Но мало кто знает, что символом окончательного разгрома последнего союзника нацисткой Германии, Японии, является муаровая лента — копия ленты медали "За Победу над Японией". Именно на Дальнем Востоке была поставлена точка в самой страшной войне в истории человечества. Эта лента олицетворяет Победу во всем мире", — рассказала о значении акции Валерия Земскова из Ульяновской области.

Акция "Дальневосточная победа" проводится в формате Дней единых действий по инициативе регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в Хабаровском крае. Бело-желто-красные муаровые ленточки были отправлены в 20 субъектов Российской Федерации.